شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: محترفو الزمالك ليسوا على المستوى وسيف الجزيرى "لغز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندرى الأسبق ومحلل قنوات أون سبورت، أن محترفى الزمالك لغز كبير، وأنهم ليسوا على المستوى المأمول، ولابد على الجهاز الفنى التفكير فى الأسماء المتواجدة فى الوقت الحالى، خاصة أننا حاليا فى الميركاتو الشتوى ويحق للنادى الأبيض التعاقد مع محترفين جدد.

وأضاف عمر فى تحليله لمباراة الزمالك وأسوان على قنوات أون تايم والتى انتهت بفوز تماسيح النيل بهدفين مقابل هدف، أنه مندهش من المستوى الفنى للتونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق والذى هبط مستواه بشدة خلال الموسم الحالى وتحديدا منذ عودته من معسكر منتخب بلاده الذى شارك مؤخرا بكأس العالم الذى أقيمت بقطر.

وأشاد مدرب الإتحاد السكندرى الأسبق بالمستوى الفنى لمحترفى أسوان الذين تحملوا على عاتقهم اليوم نتيجة المباراة واستطاعوا خطف نقاط المباراة بعد تألقهم بشكل ملحوظ.

وحقق فريق أسوان فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك الهزيمة هى الأول للفارس الأبيض فى الموسم الجارى.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك على صدارة الدورى برصيد 24 نقطة بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاث وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 6، فيما يحتل أسوان المركز الـ 7 برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، وسكنت شباكه 13.