شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا للمدير الفنى لأسوان: "يجب أن تلعب ضد الأهلي مثلما واجهت الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد سعد، المدرب العام لأسوان، تفاصيل الحديث الذى دار بين البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك وأيمن الرمادى المدير الفني لأسوان عقب نهاية لقاء الفريقين اليوم الاثنين، ووقال سعد عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إن الرمادى توجه إلى مدرب الفريق الأبيض عقب اللقاء وقال له، "حظ موفق"، لكن المدرب البرتغالي رد قائلا، "يجب أن تلعب ضد الأهلي وجميع الفرق مثلما واجهت الزمالك".

وحقق فريق أسوان فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك الهزيمة هى الأول للفارس الأبيض فى الموسم الجارى.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك على صدارة الدورى برصيد 24 نقطة بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاث وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 6، فيما يحتل أسوان المركز الـ 7 برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، وسكنت شباكه 13.

وواصل سعد: "الرمادي شرح لفيريرا أنه يلعب ضد الجميع بنفس الأسلوب وهذه سياسة النادي في خوض جميع المباريات".