الامارات | تحديد موعد مواجهتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مواجهتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يشرف عليها عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد يوم 16 يناير الجاري موعدا لمباريات نصف نهائي نسخة 2021-2022 من مسابقة كأس مصر.
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين أن الزمالك سيواجه بيراميدز مساء 16 يناير الجاري بإستاد القاهرة الدولي ، في الدور قبل النهائي لكأس مصر لموسم 2021 - 2022.
كما تحدد يوم 17 يناير موعدا لمباراة الأهلي و سموحة ضمن منافسات نفس الدور في تمام السادسة مساء بإستاد القاهرة الدولي.
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