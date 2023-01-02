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رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر

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الشارقة - اميمة ياسر - وجه البرتغالي رسالة إلى جماهير نادي النصر السعودي الذي يستعد لاستقبال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.

وقال "الدون" في مقطع فيديو بثه عبر صفحته في إنستغرام، موجها حديثه إلى جماهير النصر السعودي: "أراكم قريبا".

ومن المقرر أن يقدم "العالمي"، مساء الثلاثاء، نجمه الجديدإلى جماهيره في ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة الرياض، على ما أفاد المتحدث باسم النادي وكالة فرانس برس.

وأعلن النادي الملقب في بـ"العالمي"، الجمعة، تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

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