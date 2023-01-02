أسوان يحقق فوزا مثيرا على الزمالك ويوقف قطار الأبيض نحو القمة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق أسوان فوزا مثيرا على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين على ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم أسوان مبكراً في الدقيقة الخامسة بعد تنفيذ كرة ركنية من الجبهة اليمنى تصطدم بـ محمد عبد الغني وتدخل شباك محمد عواد.

https://btoooatx2.stad90.com/embed/ThwdYcwsCszCF?fbclid=IwAR3iASFQ3Aj5uJ1uqZboPR_Z8j3-7Fq1gentUkrPZWMPaCZPIetHzptj3-A

وفي الدقيقة 30، حرم القائم الأيسر أسوان من تسجيل الهدف الثاني بعد طولية رائعة من بلحاج وصلت للأنجولي ديلسون الذي يضرب الكرة بالرأس ولكن تصطدم بالقائم.

https://btoooatx2.stad90.com/embed/ZPzvJ2ko0HkPH?fbclid=IwAR1JX7YQ2yCbmprJFDZmK2nSc1mVqsXEaqXtAi0l4QhGgMOYpbj2BPpDJKY

وفي الدقيقة 31، يعود القائم الأيسر من جديد ليحرم أسوان من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة من رائعة من أحمد خالد.

https://btoooatx2.stad90.com/embed/O5mXLQzuQvHJD?fbclid=IwAR2qWroRY5rX0utsCS1jA3aKO8p7IAB923eWV1Pjpuk05tuqqrQac_cABBI

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، يعود الأنجولي ديلسون ويحرز الهدف الثاني لأسوان، من رأسية رائعة.

https://btoooatx2.stad90.com/embed/NW2qN42f1yQQ5?fbclid=IwAR3vQIbvO6wy3325M483AzyCKHPN2c-TJ06RSRi0_UHkTDF1qVmy7NheWA0

وفي الشوط الثاني، نجح الزمالك في تقليص الفارق بتسجيله الهدف الاول عن طريق المدافع حسام عبدالمجيد من عرضية زيزو في الدقيقة 56.

https://btoooatx2.stad90.com/embed/Y4Pe4zeJZ8tY5?fbclid=IwAR0k4V1r81b1NJlXP38e151BcWWmM4K3or9exUVtCEHIVc1kWnBmfQ3gjpU

وبهذه االنتيجة، يرتفع رصيد اسوان للنقطة 15 محتلا المركز السابع، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 24 متصدرا بشكل مؤقت جدول ترتيب الدوري المصري، انتظارا لمواجهة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم.

ودخل الزمالك مباراة أسوان بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، أحمد فتوح.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، شيكابالا، سيف الدين الجزيري.

وبدأ أسوان مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد كاستلو - ميدو - إسلام صلاح - علي فتحي.

خط الوسط: رفائيل إياجوا - عماد فتحي - أحمد خالد.

خط الهجوم: ديلسون- جدو- أحمد بالحاج.