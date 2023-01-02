شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد وصبحى ولاكاى فى هجوم بيراميدز أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل مباراة الأهلي في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - كريم حافظ - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.