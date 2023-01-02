شكرا لقرائتكم خبر عن البولندى مارشينياك يُعاين تقنية الفار قبل انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البولندي شيمون مارشينياك، حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، على معاينة تقنية الفيديو الموجودة باستاد القاهرة قبل مباراة الفريقين فى السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الاهلى نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وتعادل الأهلى مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز بثلاثية دون رد على الاتحاد السكندري في نفس الجولة.