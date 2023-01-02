شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة غزل المحلة استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لنادي غزل المحلة، قائمة فريقه لمواجهة نادي سيراميكا في الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، فى المباراة التى ستقام على ملعب المحلة غدا فى الثانية و45 دقيقة ظهرًا.

وجاءت قائمة غزل المحلة كالتالي: عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد ميهوب، محمد نبيه، محمود علاء، محمد بازوكا، السيد الشبراوي، هاني عادل، معاذ الحناوي، إيهاب سمير، مصطفى العش، أحمد الشيخ، خالد الأخميمي، حسام حسن، أحمد النادري، حميد ماو، كريم مصطفى، أحمد الجعيدي، عبده يحي، عبدالرحمن أجويرو، جبريل أوريك، مصطفى الديشا.