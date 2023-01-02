شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل استاد القاهرة لمواجهة الأهلي فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق بيراميدز استاد القاهرة لخوض مباراة الأهلي المقرر لها السابعة مساء اليوم، الاثنين، فى الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وفور وصول الحافلة إلى ملعب القاهرة، قام الجهاز الفني للفريق بقيادة اليوناني تاكيس جونياس وعدد من لاعبي الفريق بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء وخوض المباراة.



بيراميدز يصل



بيراميدز



وصول بيراميدز



وصول فريق بيراميدز



وصول نادي بيراميدز

ويستضيف فريق الاهلى نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وتعادل الأهلى مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز بثلاثية دون رد على الاتحاد السكندري في نفس الجولة.