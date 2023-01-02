اختتام معسكر منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا تجمعه الأسبوعي اليوم الاثنين، عقب خوض التدريب الأخير على ستاد اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية، في إطار خطة إعداد المنتخب للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، التي تنطلق في شهر فبراير المقبل بالأراضي التونسية.

وخاض منتخب مصر تدريباته على مدار يومين، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبات، في ظل مشاركتهن مع الأندية ببطولة الدوري المحلي. وأبدى عبد الفتاح عباس المدير الفني للمنتخب رضاه التام عن المستوى الطيب الذي ظهرت عليه اللاعبات، ونجاحهن فى تنفيذ تعليمات الجهاز الفني. واختار عباس قائمة ضمت كلًا من هانيا عصام، حبيبة عماد، مريم طارق، مي محمد، هاجر وليد، مايا إيهاب، حبيبة عصام، جوى عماد، هدى عمرو، تانيا مصطفى، هنا خالد، فرح هشام، حبيبة وليد، نورا خالد، ندى خالد، مي مجدي، ليلى سيف زاهر، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى، رودينا عبد الرسول، فرحة الجارحي، كارما نصر، نورهان عاشور، نور نهاد وهنا أبوجبل.

في سياق متصل ،يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية تدريباته الأسبوعية، على ستاد الشرطة بالعباسية، استعدادًا لمشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ، و وضع محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية خطة لرفع المستوى الذهني للاعبات، من خلال مناقشة أحدث طرق التدريب التي طبقت خلال مباريات كأس العالم الأخيرة.