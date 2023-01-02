شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة استعداداً لمواجهة بيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الأاثنين، في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز.

وفور وصول الحافلة إلى ملعب القاهرة ، قام الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر وعدداً من لاعبي الفريق بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء وخوض المباراة التي يتطلع فيها الأهلي للفوز من أجل استعادة الانتصارات عقب التعادل الأخير مع سيراميكا.

ويستضيف فريق الاهلى نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وتعادل الأهلى مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز بثلاثية دون رد على الاتحاد السكندري في نفس الجولة.