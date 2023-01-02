شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يخبئ الصدام الثالث بين الأهلى وبيراميدز باستاد القاهرة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر فى تحد جديد ببطولة الدوري المصرى، حينما يستضيف نظير بيراميدز باستاد القاهرة الدولي.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الأهلي وبيراميدز للمرة الثالثة عبر تاريخ مواجهاتهما منذ موسم 2018-2019، أقيم اللقاء الأول ضمن منافسات بطولة الدوري عام 2020 وانتهى اللقاء بالتعادل (0-0)، فيما أقيم اللقاء الثانى ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021.



وحقق الأهلي الفوز (2-1)، وسجل طاهر محمد طاهر وحسام حسن هدفى المارد الأحمر، بينما سجل لبيراميدز نجمه عبد الله السعيد.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف. وفى المقابل، يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.