الامارات | النصر السعودي يقدم كريستيانو رونالدو في «مرسول بارك» مساء الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر السعودي عن الموعد الخاص بتقديم نجمه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، حيث يستعد الأسطورة العالمي للظهور للمرة الأولى بالقميص الأصفر أمام الجماهير ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم يوم غدٍ الثلاثاء في ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض في تمام الساعة 7 بالتوقيت المحلي للسعودية.

وتصدّر انتقال رونالدو لـ «العالمي» جميع الأخبار حول العالم، كما تفاعلت معه الجماهير النصراوية بشكل استثنائي، حيث قامت بالتوجه للمتجر الرسمي وشراء القمصان التي تحمل اسم اللاعب الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بالإضافة إلى طلبها من المتجر الإلكتروني للنادي بأعداد غير مسبوقة.

ويمثل انتقال رونالدو لنادي النصر إحدى أبرز الصفقات الكروية العالمية في المملكة والتي تعد موطنا للأحداث والمنافسات الرياضية الدولية؛ نظير النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في السعودية.



ومن المنتظر توافد عشرات الآلاف من الجماهير لاستقبال الدون الذي أبدى حماسته لخوض تجربته الجديدة والانضمام لزملائه في الفريق.