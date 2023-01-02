بهدفين وكرتين بالقائم.. أسوان يفاجئ الزمالك في الشوط الأول

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة أسوان والزمالك، بتقدم فريق زهرة الجنوب بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة حاليا على ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم أسوان مبكرا في الدقيقة الخامسة بعد تنفيذ كرة ركنية من الجبهة اليمنى تصطدم بـ محمد عبد الغني وتدخل شباك محمد عواد.

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وفي الدقيقة 30، حرم القائم الأيسر أسوان من تسجيل الهدف الثاني بعد طولية رائعة من بلحاج وصلت للأنجولي ديلسون الذي يضرب الكرة بالرأس ولكن تصطدم بالقائم.

وفي الدقيقة 31، يعود القائم الأيسر من جديد ليحرم أسوان من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة من رائعة من أحمد خالد.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، يعود الأنجولي ديلسون ويحرز الهدف الثاني لأسوان، من رأسية رائعة.

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ودخل الزمالك مباراة أسوان بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، أحمد فتوح.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، شيكابالا، سيف الدين الجزيري.

وبدأ أسوان مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد كاستلو - ميدو - إسلام صلاح - علي فتحي.

خط الوسط: رفائيل إياجوا - عماد فتحي - أحمد خالد.

خط الهجوم: ديلسون- جدو- أحمد بالحاج.