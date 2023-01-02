شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على الداخلية 1 / 0 فى الجولة الـ11 للدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المصرى، بقيادة حسام حسن المدير الفنى، على الداخلية بهدف دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى باستاد السويس الجديد ليرتفع رصيد المصري للنقطة 14 فى المركز الثامن، بينما توقف رصيد الداخلية عند النقطة 8 فى المركز الـ15.

سجل الهدف مروان حمدى لاعب المصرى البورسعيدى فى الدقيقة 38 من أحداث المباراة، وجاء الهدف بعد تسديدة من عمرو السعداوى ردت من القائم الأيمن فتسلمها مروان حمدي سكنت منتصف المرمى.

وسجل فرانك ايتوجا هدفاً للمصرى فى الدقيقة 35 ، إلا أنه تم الغاؤه من جانب حكم المباراة بداعى التسلل ، وحاول الداخلية ادراك هدف التعادل ، إلا ان أحمد شداد لاعب المصرى أعاق الهجمة المرتدة ، فحصل على إنذار .

وخاض المصرى المباراة بتشكيل يضم كل من محمود جاد في حراسة المرمى ، و خط الظهر: إسلام أبو سليمة ، عمرو موسى، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار، خط الوسط: ايزي ايميكا ، الياس الجلاصي ، أحمد شداد ، محمد جريندو ، و خط الهجوم: مروان حمدي ، فرانك إيتوجا.

بينما خاض الداخلية اللقاء بتشكيل يضم رضا السيد ، و في الدفاع أحمد سيد عبد النبي - محمد نجيب - أحمد الأمور - عبد العزيز السيد ، في الوسط.. محمد نصير - كيليتشي تشيميزي - محمود طلعت ، و الهجوم حسين رجب - مصطفى فوزي - كريستوفر جون .