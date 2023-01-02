شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة الجمهورية للمصارعة بسبب الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد المصارعة تأجيل منافسات بطولة الجمهورية تحت 17 سنة، والتى كان مقررا إقامتها 5 يناير الجارى لتقام فى مارس. وجاء قرار التأجيل بسبب امتحانات نصف العام للاعبين فى المراحل التعليمية المختلفة، وهو ما تم الاستجابة له، ليتم تأجيل البطولة .

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة، نقل البطولة إلى برج العرب بدلا من إقامتها باستاد القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة إبراهيم مصطفى فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، والتى أدرجها الاتحاد الدولي ضمن بطولات التصنيف العالمى لعام 2023.

ويختار الاتحاد الدولى سنويا 4 بطولات لتكون ضمن بطولات الرانك، وهو ما يحدد تصنيف اللاعبين فى بطولة العالم للكبار.