شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة بيراميدز فى الدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز فى مباراة بيراميدز، مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات فى الدورى لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة التزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 6 نقاط فى الدوري المصري بعد سقوطه فى فخ التعادل السلبي مع سموحة، ثم التعادل الإيجابى مع سيراميكا، ومن قبلهما التعادل مع فيوتشر، ليبتعد عن الصدارة لصالح غريمه الزمالك.

وقاد كولر الأهلى فى 14 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 6 أهداف فى 14 مباراة متتالية كما سجل الفريق 24 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو وهدف في سيراميكا.