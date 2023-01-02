شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتسجيل التعادل أمام أسوان بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة أسوان والزمالك التي تجمعهما حاليًا باستاد أسون، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم تماسيح النيل بهدف دون رد.

جاءت أحداث المباراة سريعة، وفى الدقيقة 4 سجل محمد عبد الغنى هدف ذاتى فى مرماه ليتقدم أسوان بالهدف الأول، وفى الدقيقة 10 كاد ديلسون كاموني أن يسجل الهدف الثانى من ضربة رأس مرت بجوار القائم.

ويضم تشكيل أسوان كلاً من.. حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - إسلام صلاح - أحمد كاستيلو - علي فتحي، خط الوسط: رافائيل إياجو - أحمد خالد - عماد فتحي - أحمد بلحاج، خط الهجوم: محمد ناجي جدو - ديلسون كاموني.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، خالد وليد وأحمد بليه و أحمد سيد دحروج وماليك ايفونا وعبد العزيز موسى وإسلام جمال ومحمود صلاح ومحمد عطوة وباي كامارا.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيد عبد الله " نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة ترتيب الدورى المصرى، برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 4، فيما يحتل أسوان المركز الـ 8 برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر 6، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وسكنت شباكه 12.