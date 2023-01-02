شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب اليد استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روبرتو باروندو جارسيا قائمة منتخب مصر لكرة اليد المقرر أن تغادر إلى معسكر فرنسا غدا، استعدادا لبطولة العالم فى بولندا والسويد فى الجارى، وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد علي (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد خيري (الأهلي) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك).

ومن المقرر أن يتم استبعاد لاعبين قبل انطلاق منافسات بطولة العالم، ويغيب عن صفوف المنتخب الوطنى لكرة اليد في بطولة العالم يحيى خالد بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية فى برشلونة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.