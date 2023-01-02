شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع قائمة الراحلين عن المصرى بعد مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، لاستغلال مباراة الداخلية المرتقبة، والتي تجمع الفريقين فى الثالثة إلا الربع باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري، لوضع القائمة النهائية للراحلين عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وترددت أنباء قوية عن خروج بعض اللاعبين من الحسابات الفنية لحسام حسن، ويسعى مدرب المصري لمنح أولئك اللاعبين فرصة أخيرة فى مباراة الداخلية لتحديد مصيرهم مع الفريق، ومن أبرزهم أحمد الشيخ ومحمد عنتر.

وتضم قائمة المصري لمواجهة الداخلية 21 لاعبًا على النحو التالي: محمود جاد ، عصام ثروت ، محمد شحاته لحراسة المرمى ، عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة ، عماد الدين بوبكر ، عمرو طارق ، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار ، محمد فوزي جاد ، إسلام المزين، ايزي ايميكا ، أحمد الشيخ ، الياس الجلاصي ، أحمد شداد ، محمد جريندو ، زياد فرج ، محمد عنتر، مروان حمدي ، فرانك ايتوجا، أنتوني أكبوتو.

ويحتل فريق المصرى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.