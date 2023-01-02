شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصرى

15 مباراة سابقة جمعت الأهلى وبيراميدز، بواقع 12 مباراة فى الدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز فى 6 لقاءات، وفاز بيراميدز بـ5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 17 هدفاً وسجل بيراميدز 11، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين، فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز بيراميدز بهدفين دون رد فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذى تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.

نجح الأجانب فى تسجيل 8 أهداف فى مواجهات الأهلى وبيراميدز، "كينو وتراوري وفخر الدين بن يوسف" لبيراميدز، و"أزارو وبادجي وديانج" للأهلي.

محمد مجدى أفشة، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، محمد فاروق، شريف إكرامي، وأحمد فتحي، جميعهم عناصر من أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة فى الكرة المصرية، غير أن مباراة اليوم ستشكل تحدياً خاصاً لكل منهم فى مواجهة ناديه السابق سواء الأهلى أو بيراميدز.