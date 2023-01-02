شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يقلص الفارق للزمالك أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك من إحراز هدف تقليص الفارق بمرمى أسوان فى الدقيقة 57 من اللقاء الذى يجمعهما حاليا باستاد أسوان ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيد عبد الله " نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة ترتيب الدورى المصرى، برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 4، فيما يحتل أسوان المركز الـ 8 برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر 6، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وسكنت شباكه 12.