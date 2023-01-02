شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عقوبة حسام حسن بسبب تحطيم شاشة الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بإشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة، غرامة على حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي، بسبب ما بدر منه خلال مباراة أسوان، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف حدثت الأزمة؟

ج: كان مراقب مباراة المصري وأسوان فى الجولة العاشرة من الدوري، والتى انتهت بفوز أسوان بهدفين مقابل هدف، قد ذكر فى تقريره أن حسام حسن مدرب المصري قام بتكسير شاشة تقنية الفيديو عقب نهاية المباراة، ما أدى إلى توقيع عقوبة مادية على مدرب المصرى.

س: وما هى عقوبة حسام حسن؟

ج: أصدرت لجنة المسابقات بإشراف عامر حسين، بالتنسيق مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، عدداً من القرارات بعد انتهاء الجولة العاشرة للدوري، وجاءت كالتالى:

- تحمل النادي المصري ما تم إتلافه من قِبَل المدير الفني لناديكم بناءً على تقرير الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو خلال أسبوع من تاريخ القرار.

- توقيع غرامة على حسام حسن قيمتها 100 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين لما بدر منه.

- يتم إيقاف المدير الفني تلقائياً فى حال عدم السداد خلال المواعيد المقررة ومضاعفة العقوبة فى حال التكرار.

س: متى يسدد حسام حسن الغرامة؟

ج: لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورابطة الأندية أمهلت حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، أسبوعين؛ لسداد غرامة الـ100 ألف جنيه، وكذلك تكلفة إصلاح شاشة تقنية الفيديو، وفى حال عدم السداد سيتم إيقافه لحين إنهاء الأمر، على أن تتم مضاعفة العقوبة فى حالة التكرار.

ج: قرر مجلس إدارة النادي المصري تقديم استئناف لدى اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، على العقوبة التي تم توقيعها على حسام حسن المدير الفني للفريق، بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنية، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إصلاح جهاز الفار

س: ما هو موقف المصرى فى جدول الدوري؟

س: ماهو رد فعل المصرى بعد العقوبة؟

ج:يحتل فريق المصرى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.