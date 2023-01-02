شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، وعلى رأسها مواجهة الأهلى وبيراميدز، والزمالك مع أسوان، وفاة زوجة حسن الشاذلى، ولجنة المسابقات تمهل حسام حسن أسبوعين لسداد الغرامة.

لجنة المسابقات: أسبوعان مهلة لحسام حسن لسداد الغرامة أو الإيقاف

أمهلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورابطة الأندية حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، أسبوعين؛ لسداد غرامة الـ100 ألف جنيه، وكذلك تكلفة إصلاح شاشة تقنية الفيديو، وفى حالة عدم السداد سيتم إيقافه لحين إنهاء الأمر، على أن تتم مضاعفة العقوبة فى حالة التكرار.

محمود جابر يسلم تقرير معسكر منتخب الشباب فى ديسمبر لاتحاد الكرة

سلَّم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب التقرير الخاص بمعسكر الفريق فى ديسمبر لاتحاد الكرة، وفند الجهاز كواليس المعسكر بعد اعتذار مباراة زامبيا عن الودية الولى واعتذار منتخب غانا للمحليين عن الودية الثانية.

يستضيف فريق الاهلى نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

توفت منذ قليل زوجة حسن الشاذلى نجم نادى الترسانة الراحل فى العصر الذهبى، ووالدة محمد حسن عضو مجلس إدارة النادى الحالى بعد وعكة صحية تعرضت لها خلال الأيام الماضية.

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن أول تصنيف عالمى للرجال والسيدات فى عام 2023، حيث واصل الثنائي المصري على فرج ونوران جوهر لاعبا وادى دجلة تربعهما على صدارة التصنيف.