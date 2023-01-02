7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، وعلى رأسها مواجهة الأهلى وبيراميدز، والزمالك مع أسوان، وفاة زوجة حسن الشاذلى، ولجنة المسابقات تمهل حسام حسن أسبوعين لسداد الغرامة.
لجنة المسابقات: أسبوعان مهلة لحسام حسن لسداد الغرامة أو الإيقاف
أمهلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورابطة الأندية حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، أسبوعين؛ لسداد غرامة الـ100 ألف جنيه، وكذلك تكلفة إصلاح شاشة تقنية الفيديو، وفى حالة عدم السداد سيتم إيقافه لحين إنهاء الأمر، على أن تتم مضاعفة العقوبة فى حالة التكرار.
محمود جابر يسلم تقرير معسكر منتخب الشباب فى ديسمبر لاتحاد الكرة
سلَّم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب التقرير الخاص بمعسكر الفريق فى ديسمبر لاتحاد الكرة، وفند الجهاز كواليس المعسكر بعد اعتذار مباراة زامبيا عن الودية الولى واعتذار منتخب غانا للمحليين عن الودية الثانية.
توفت منذ قليل زوجة حسن الشاذلى نجم نادى الترسانة الراحل فى العصر الذهبى، ووالدة محمد حسن عضو مجلس إدارة النادى الحالى بعد وعكة صحية تعرضت لها خلال الأيام الماضية.
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذى سيخوض به الأبيض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
عقد أشرف خضر، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعاً مع التونسي فراس شواط مهاجم الفريق، ويحرص جهاز الدراويش على تحفيز المهاجم التونسي من أجل إستعادة مسيرة التألق وهز شباك المنافسين بإعتباره من أحد المهاجمين المميزين.