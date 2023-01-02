شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعلن الحضور مجاناً لمشاهدة الدورى العالمى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، أن حضور منافسات الدورى العالمى "بريميرليج" التى ستقام بالقاهرة سيكون مجانا للجميع. ووجه الاتحاد الدعوة إلى جميع اللاعبين والمدربين وأولياء الأمور لمشاهدة مباريات بطولة الدورى العالمى "بريميرليج" لدعم المنتخب فى البطولة.

وتستضيف مصر منافسات الدورى العالمى بالقاهرة في الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى بصالة ستاد القاهرة، لفئتى الكاتا والكوميتيه.

وأكد الدهراوى، أن الجميع داخل جدران الاتحاد يعمل كخلية نحل استعدادا لاحتضان واحدة من أقوى البطولات العالمية، خاصة أن الاتحاد الدولي للكاراتيه قد أشاد بحسن استضافة مصر للبطولات الدولية.

وأضاف الدهراوى أن هناك العديد من المفاجآت التى ستشهدها بطولة البريميرليج رافضا الكشف عنها نهائيا في الوقت موضحا أن الجميع على قلب رجل واحد من أجل إخراج البطولة في أبهى صورها.

وأوضح الدهراوى أن لاعبى المنتخب الوطني يواصلون تدريباتهم اليومية في المركز الأوليمبي بالمعادي ومجلس الادارة حريص على تذليل كافة العقبات أمام الجميع من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو انتزاع الميداليات المتنوعة.