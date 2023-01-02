شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وبيراميدز 16 يناير.. والأهلي مع سموحة يوم 17 فى نصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التى يشرف عليها عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد، 16 يناير الجارى موعداً لمباراة الزمالك وبيراميدز فى السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي ، في الدور قبل النهائي لكأس مصر لموسم 2021 / 2022.

كما تحدد 17 يناير موعدًا لمباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات نفس الدور فى تمام السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصرى

15 مباراة سابقة جمعت الأهلى وبيراميدز، بواقع 12 مباراة فى الدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز فى 6 لقاءات، وفاز بيراميدز بـ5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 17 هدفاً وسجل بيراميدز 11، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين، فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز بيراميدز بهدفين دون رد فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذى تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.

نجح الأجانب فى تسجيل 8 أهداف فى مواجهات الأهلى وبيراميدز، "كينو وتراوري وفخر الدين بن يوسف" لبيراميدز، و"أزارو وبادجي وديانج" للأهلي.

محمد مجدى أفشة، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، محمد فاروق، شريف إكرامي، وأحمد فتحي، جميعهم عناصر من أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة فى الكرة المصرية، غير أن مباراة اليوم ستشكل تحدياً خاصاً لكل منهم فى مواجهة ناديه السابق سواء الأهلى أو بيراميدز.