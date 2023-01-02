شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى وبيراميدز مع الصافرة الأجنبية قبل مواجهة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويقود اللقاء الحكم البولندى مارسينياك (حكم نهائي مونديال قطر)، ويساعده الثنائي رادوسلاف سييكا وآدم ميشال كوبسيك، ومحمد معروف حكمًا رابعًا، وتوماس موسيال "حكم فيديو"، وتوماس ماكنياك "مساعد حكم فيديو".

ويحتل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر المركز الثانى برصيد 24 نقطة، بينما يحتل بيراميدز بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وأقيمت مباراة الاهلى وبيراميدز بصافرة أجنبية فى 4 مناسبات سابقة، حقق الفريق السماوى الفوز فى ثلاث منها مقابل انتصار وحيد للأهلى.

وأدار الصربي دانيلو جروجيتش و الكرواتي إيفان بيبك و الروماني استفان كوفاكس و الإسباني كارلوس جراند مباريات الاهلى وبيراميدز تحكيمياً.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.



