شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضع خطة اختراق دفاعات سموحة ويحذر لاعبى فيوتشر من إهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبى الفريق من إهدار الفرص فى المباراة المقبلة أمام سموحة، والتى تجمع الفريقين فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 11 بالدوري.

وشدد علي ماهر على أهمية التسجيل المبكر في اللقاء واستغلال كل فرصة، خاصة أن فريق سموحة يدافع بشكل منظم، وهو ما حدث فى آخر مباراتين للفريق السكندرى بالدوري أمام الأهلي ثم غزل المحلة.

ويسعى فريق فيوتشر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة التي بدأت مع انطلاق الموسم الجاري وامتدت لنحو 10 مباريات، كان أخرها الفوز على فاركو في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات أخرى ولم يتلق أى خسارة، وسجل فريق فيوتشر 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 4 أخرى، كأقوى خط دفاع في الدوري مناصفة مع نادي الزمالك الذي استقبل هو الآخر 4 أهداف فقط.

بينما يحتل فريق سموحة، بقيادة طارق العشري، المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 10 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

وكان فريق سموحة قد تعادل سلبياً في الجولة الماضية أمام غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع العاشر بدوري رابطة الأندية المصرية.