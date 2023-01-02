شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتقدم بهدف نظيف على الداخلية في الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المصرى بقيادة حسام حسن المدير الفنى، على نظيره الداخلية بهدف دون رد خلال الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين حالياً بالجولة الحادية عشر من بطولة الدورى باستاد السويس الجديد.

سجل الهدف مروان حمدى لاعب المصرى البورسعيدى فى الدقيقة 38 من أحداث المباراة، وجاء الهدف بعد تسديدة من عمرو السعداوى ردت من القائم الأيمن فتسلمها مروان حمدي سكنت منتصف المرمى.

وسجل فرانك ايتوجا هدفاً للمصرى فى الدقيقة 35 ، إلا أنه تم الغاؤه من جانب حكم المباراة بداعى التسلل ، وحاول الداخلية ادراك هدف التعادل ، إلا ان أحمد شداد لاعب المصرى أعاق الهجمة المرتدة ، فحصل على إنذار .

وخاض المصرى المباراة بتشكيل يضم كل من محمود جاد في حراسة المرمى ، و خط الظهر: إسلام أبو سليمة ، عمرو موسى، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار، خط الوسط: ايزي ايميكا ، الياس الجلاصي ، أحمد شداد ، محمد جريندو ، و خط الهجوم: مروان حمدي ، فرانك إيتوجا.

بينما خاض الداخلية اللقاء بتشكيل يضم رضا السيد ، و في الدفاع أحمد سيد عبد النبي - محمد نجيب - أحمد الأمور - عبد العزيز السيد ، في الوسط.. محمد نصير - كيليتشي تشيميزي - محمود طلعت ، و الهجوم حسين رجب - مصطفى فوزي - كريستوفر جون .

ويحتل فريق المصرى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

في المقابل يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 11.