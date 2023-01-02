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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول مباراة الزمالك ضد مضيفه أسوان في الدوري المصري، خلال منافسات الجولة رقم 11 من البطولة.

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

المباراة التي ستقام في ملعب أسوان، مساء اليوم الإثنين، أحدثت جدلا كبيرا، بعد قرار إدارة الزمالك بسفر المشجعين على نفقتها عبر القطار لدعم الفريق.

ويدخل الفارس الأبيض المواجهة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد نجاحه في احتلال صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف.

على الجانب الآخر، يعيش أسوان حالة معنوية مرتفعة بعد تحسن النتائج تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي، حيث بات يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

تنطلق مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري اليوم، في تمام الساعة 2.45 مساء بتوقيت مصر و3.45 مساء بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب أسوان.

تشكيل الزمالك لمباراة أسوان

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثى

خط الوسط: أحمد أبوالفتوح، نبيل عماد "دونجا"، عمرو السيسى، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمود عبدالرازق "شيكابالا"، سيف الدين الجزيرى

تشكيل أسوان لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: ميدو مصطفى - أحمد كاستيلو - إسلام صلاح - علي فتحي

خط الوسط: رافاييل أياجوا - أحمد خالد - محمد ناجي - عماد فتحي - أحمد بلحاج

خط الهجوم: ديلسون

تتواصل كرة القدم ومتعتها في ثاني أيام العام الجديد، وهذه المرة بعدد من المباريات الأوروبية والعربية ذات الطراز الرفيع.

ولا تزال الفترة الحالية داخل إطار "البوكسينج داي" في الدوري الإنجليزي، كما عاد الدوري الإسباني ونظيره الفرنسي للحياة بعد توقف طويل في منتصف الموسم بسبب كأس العالم 2022.

وكما هي العادة، سيكون الدوري المصري حاضرا بمبارياته وأحداثه المثيرة للجدل دائمًا، بجانب الدوريات العربية الأخرى مثل الدوري السعودي الذي سيشهد مشاركة كريستيانو رونالدو في مبارياته بعد انضمامه للنصر.



ستكون بداية الوجبة الدسمة لكرة القدم اليوم بمواجهة الزمالك وأسوان في ملعب زهرة الجنوب لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري.

وفي نفس الجولة هناك عدد من المباريات سيكون ختامها مسكا بقمة الأهلي أمام بيراميدز، والتي تقام بقيادة الحكم البولندي شيمون مارتشينياك الذي قاد نهائي مونديال قطر.

وتُفتتح الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي بمباراة قوية للغاية في لندن ستجمع بين برينتفورد العنيد أمام ليفربول المنتشي بانتصارين متتاليين في البريميرليج.

جدول مباريات وترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023

وتوجد عدد من المباريات الأخرى المثيرة في الدوري الفرنسي أيضًا، أبرزها مباراة رين ونيس، وكذلك مارسيليا ومونبيلييه.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسوان × الزمالك (14:45 مصر، 15:45 السعودية) - OnTime Sports HD 1

الداخلية × المصري (14:45 مصر، 15:45 السعودية) - OnTime Sports HD 2

الاتحاد × إنبي (17:00 مصر، 18:00 السعودية) OnTime Sports HD 2

الأهلي × بيراميدز (19:00 مصر، 20:00 السعودية) OnTime Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد × ليفربول (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستراسبورج × تروا (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - beIN Sports HD 2

ليل × ريمس (18:00 مصر، 19:00 السعودية) - beIN Sports HD 2

مونبيلييه × مارسيليا (20:00 مصر، 21:00 السعودية) - beIN Sports HD 2

رين × نيس (22:00 مصر، 21:00 السعودية) - beIN Sports HD 2