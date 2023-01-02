«بيراميدز لا يمانع».. شرط وحيد لحسم انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن صفقة عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، وانتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، خلال الفترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر "راديو أون سبورت إف إم" اليوم الإثنين: "سألت أهم مسئول في بيراميدز عن آخر تطورات صفقة السعيد في الزمالك، وأكدلي أنه لا يوجد أي نية داخل نادي بيراميدز، في الاستغناء عن عبد الله السعيد".

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق: "مسئول بيراميدز، أبلغني بوضوح شديد أنه لا يوجد أي نوع من الحوارات في النادي حول رحيل السعيد إلى الزمالك، كما أن نادي بيراميدز لم يتلق أي عروض رسمية لبيع اللاعب، سواء شفوية أو رسمية".

وأوضح الإعلامي أن "مسئول بيراميدز أكدلي أن بيراميدز لا يمانع في الاستغناء عن عبد الله السعيد، لكن حال تلقي النادي عرض مادي كبير ومغري يليق باللاعب، وهو ما لم يحدث حتى الوقت الجاري".

وفي وقت سابق، أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الريمونتادا" أن النادي لم يحسم تعاقده مع عبدالله السعيد حتى الوقت الجاري، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن الصفقة بنفسه فور إتمامها.

ومن المقرر ان يواجه الزمالك فريق أسوان، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصر اليوم الإثنين، على ملعب استاد أسوان، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.