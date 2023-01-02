شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة النسائية ينتظم فى تجمعه الأسبوعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية تدريباته الأسبوعية باستاد الشرطة بالعباسية، استعدادًا لمشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ووضع محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية خطة لرفع المستوى الذهني للاعبات، من خلال مناقشة أحدث طرق التدريب التي طبقت خلال مباريات كأس العالم الأخيرة.

ويخوض المنتخب تدريبات بدنية عالية اليوم، الاثنين، مع التركيز على بعض الجمل الفنية، التي سيتم تنفيذها خلال المباريات المقبلة.

واختار كمال قائمة ضمت كلًا من بسنت عبد العزيز، ياسمين سمير، مهيرة علي، منار هاني، إسراء السقا، سارة عبدالمنعم، بسمة محمد، إنجي عطية، هند إسماعيل، عهد طارق، أمنية سمير، مديحة حبيب، ندا عماد، أميرة محمد، ميرنا عبدالغني، آية إبراهيم، نورهان سالم، إلهام هاني، شهد مكرم، نورا إيهاب، أمل ناصر، نور محمد، يارا عبدالهادي، يارا صبري، علياء ثابت وشروق السيد.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمحمد كمال كلًا من إسراء أسامة مدربًا عامًا، محمد عرفات مدربًا لحراس المرمى، محمد أبو خاطر مخطط الأحمال البدنية، سالم عاطف محلل الأداء، إيمان كمال طبيب المنتخب، ميريت مونيس أخصائي العلاج الطبيعي، راما جويلي المدير الإداري وسونيا سيد إداري المنتخب.