شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يصل النمسا لإجراء جراحة غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، إلى النمسا، وبصحبته الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وذلك لإجراء جراحة غضروف الركبة.



مصطفى شوبير

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للجراحة فى السابعة مساء اليوم، تحت إشراف الطبيب الذى أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق لاعب الأهلي في وقت سابق.

وكان اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية على الركبة بعد إصابته في مران الفريق، وأثبتت إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وعلّق مصطفى شوبير على إصابته الأخيرة بقطع فى غضروف الركبة، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كل الذين حمدوا الله على حالهم؛ زادهم الله من خيره الحمد لله دعواتكم".

ونشر مصطفى شوبير صورة لهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، وظهر فيها وهو يستخدم "عكاز" ويتواجد مع المدير الفني في ملعب التتش بالنادي.