شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عبد الله السعيد أمام الأهلى قبل اللقاء العاشر؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويمتلك عبد الله السعيد نجم بيراميدز سجلاً مميزاً فى المواجهات المباشرة أمام الأهلي، حيث شارك مع بيراميدز فى 9 مباريات أمام المارد الأحمر، منذ انضمامه للفريق عام 2019، حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وانتهت ثلاث مواجهات بالتعادل، وسجل هدفاً وصنع آخر.

عبد الله السعيد قائد بيراميدز هو اللاعب الوحيد الذى تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.

وإجمالا.. شارك عبد الله السعيد في 227 مباراة مع الأهلى بكل البطولات سجل خلالها 67 هدف وصنع 54 هدف، بينما شارك مع الإسماعيلى في 150 لقاء وسجل 35 هدفاً وصنع 18 هدفاً، وشارك مع بيراميدز في 150 مباراة وسجل 42 هدفاً وصنع 36 هدف بينما شارك مع أهلى جدة السعودى في 14 مباراة سجل هدفين وصنع مثلها وشارك مع فريقه الفنلندى في 7 مباريات صنع خلالها هدفين.

وشارك عبد الله السعيد في 550 مباريات مع كل الأندية التي لعب لها بإجمالى 43717 دقيقة لعب سجل خلالها 146 هدفاً وصنع 112 هدف أخر وتلقى 46 كارت أصفر ولم يتعرض للطرد ولا مرة.

ومع بيراميدز نجح في اقتحام نادى المائة هدف كما توج بلقب هداف الدوري في الموسم قبل الماضى.

وفاز عبد الله السعيد مع الأهلي بـ4 بطولات للدوري المحلي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقى مرتين، ودورى أبطال أفريقيا مرتين.

وساهمت مشاركة عبد الله السعيد مع الأهلي وتألقه خلال هذه الفترة بالقميص الأحمر ليصبح ورقة أساسية فى صفوف المنتخب الوطنى، ويساهم فى وصول المنتخب إلى كأس العالم 2018 والذى أقيم فى روسيا قبل أن يعلن الاعتزال الدولى في 12 فبراير 2022.

وشارك عبد الله السعيد في 55 مباراة دولية ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع عشرة أهداف .