شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم على الزمالك بهدف لـ محمد عبد الغنى بالخطأ فى مرماه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحراز محمد عبد الغنى، مدافع فريق الزمالك، هدفاً فى مرماه بالدقيقة الثالثة من عمر المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ستاد أسوان ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

التقى الزمالك وأسوان في 23 مباراة ( 22 مباراة بالدوري + مباراة بالكأس) حقق الفارس الأبيض الفوز في 15 مباراة بينما فاز تماسيح النيل في لقاء وحيد وانتهت سبعة مباريات بالتعادل ، سجل الزمالك 47 هدف في شباك أسوان بينما سجل زهرة الجنوب 11 هدفاً.

اللقاء الأول بين الفريقين كان يوم 8 سبتمبر 1990 وانتهى بفوز الزمالك 4-1 بينما اللقاء الأخير كان يوم 23 مايو 2022 وانتهى بفوز الزمالك 2-1 بكأس مصر

النتيجة الأكبر كانت فوز الزمالك 5-0 في موسم 2002/2003 بينما هداف مواجهات الفريقين هو عبد الحليم على برصيد 5 أهداف، ويعد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الزمالك وأسوان هو طارق السيد برصيد 8 مباريات