شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مدرب الإسماعيلى مع فراس شواط قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف خضر، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعاً مع التونسي فراس شواط مهاجم الفريق، ويحرص جهاز الدراويش على تحفيز المهاجم التونسي من أجل إستعادة مسيرة التألق وهز شباك المنافسين بإعتباره من أحد المهاجمين المميزين.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة البنك الأهلي غداً الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية، لحساب الجولة الحادية عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، قد قررت تأجيل اللقاء لمدة 120 دقيقة ليقام فى تمام الساعة السابعة مساءً.

فى سياق آخر، ينهى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أحمد حسام ميدو، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويخوض الإسماعيلى مرانه الأخير، ثم يعلن ميدو قائمة المباراة النهائية، حيث دخل الدراويش معسكر مغلق مبكر أمس.

ويسعى ”ميدو” وجهازه المعاون فى إقامة المعسكر مبكرا لتجهيز اللاعبين نفسيا، من خلال عقد العديد من الجلسات التحفيزية والنظرية من أجل تصحيح وضع الفريق الحالي الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

طلب أحمد حسام ميدو، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، من مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي بالفريق، تقريراً عن حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من المباريات المقبلة بالدوري.

الدراويش يفقد فى الفترة الأخيرة جهود كل من: محمد عمار وأبو بكر حمزه الجمل لتعرضهما للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، بالإضافة إلى كريم عرفات لإصابته بكسر فى اليد اليمني ومحمد نصر الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية.

ويبحث ميدو عن فوزه الأول مع الاسماعيلى بعدما خسر مباراته مع الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في أول ظهور مع الدراويش بالجولة العاشرة للدوري.