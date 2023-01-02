شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى وفرانك إيتوجا يقودان هجوم المصرى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة الداخلية بعد قليل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة ظوري رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الظهر: إسلام أبو سليمة ، عمرو موسى، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار .

خط الوسط: ايزي ايميكا ، الياس الجلاصي ، أحمد شداد ، محمد جريندو .

خط الهجوم: مروان حمدي ، فرانك إيتوجا.

ويسعى الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن لاستغلال مباراة الداخلية المرتقبة والتي تجمع الفريقين فى الثالثة إلا الربع باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري، لوضع القائمة النهائية للراحلين عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وترددت أنباء قوية عن خروج بعض اللاعبين من الحسابات الفنية لحسام حسن، ويسعى مدرب المصري لمنح أولئك اللاعبين فرصة أخيرة في مباراة الداخلية لتحديد مصيرهم مع الفريق، ومن أبرز أولئك اللاعبين، أحمد الشيخ ومحمد عنتر.

ويحتل فريق المصرى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.