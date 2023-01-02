شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تحدياً جديداً فى بطولة الدوري المصرى، حينما يستضيف نظيره بيراميدز باستاد القاهرة الدولي فى السابعة مساء الليلة. وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 17.23 مليون يورو.

وتعادل الأهلى مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز بثلاثية دون رد على الاتحاد السكندري في نفس الجولة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة بيراميدز، مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات فى الدورى لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وشدد المدرب السويسري للاعبي الأهلي على أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مؤكداً ضرورة التزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 6 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، ليبتعد عن الصدارة لصالح غريمه الزمالك.