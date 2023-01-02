شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب جونيس أمام الأهلى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.

خاض اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز 6 مباريات سابقة أمام الأهلى، فاز فى مباراة و تعادل في لقاء وخسر أربعة مرات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه عشرة أهداف.

كان اللقاء الأول لجونيس أمام الاهلى مع وادى دجلة في 2018 وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد وكانت المباراة الثانية في 2019 وخسر بهدفين مقابل هدف وفى المباراة الثالثة مع دجلة أيضاً خسر جونيس بثلاثية دون رد في 2019 بينما حقق المدرب اليوناني تعادله الوحيد مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في 2021 كما حقق فوزه الوحيد على الاهلى مع بيراميدز بهدفين دون رد فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.