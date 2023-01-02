شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة أسوان اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمتابعه مباراة الفارس الأبيض أمام أسوان، فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الاثنين باستاد أسوان الرياضي، لاسيما أن الفريقين يستهدفان تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاثة.

من جانبه تحدث البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك مع لاعبى فريقه، حول أهمية المباراة، وضرورة التركيز فى اللقاء لحين حسم الفوز واقتناص النقاط الثلاثة التى ستساهم فى تامين صدارة الدورى، وانتظار نتيجة مباراة الاهلى وبيراميدز، وكان فيريرا خاض أخر مران للفريق أمس الأحد فى أسوان، حتى يتأقلم اللاعبون على أجواء أسوان

وقاد فيريرا الزمالك فى 73 مباراة، حقق 52 فوزاً مقابل 13 تعادلاً وثمانية هزائم، وتوج ببطولتين للدوري و2 كأس مصر.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.