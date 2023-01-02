شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يعلن تشكيل فريق الداخلية لمواجهة المصرى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاته المدير الفني لفريق الداخلية التشكيل الأساسى الذى سوف يلاقى المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد بعد قليل ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وضم تشكيل فريق الداخلية كل من :

حراسة المرمى .. رضا السيد .

الدفاع .. أحمد سيد عبد النبي - محمد نجيب - أحمد الأمور - عبد العزيز السيد .

الوسط.. محمد نصير - كيليتشي تشيميزي - محمود طلعت .

الهجوم .. حسين رجب - مصطفى فوزي - كريستوفر جون .

البدلاء .. محمد مجدي - بركات حجاج - محمود عزت - فونوم ألفريد - مهاب ياسر - سمير فكري - هشام صبري - عبد الله أوجيفيني - رشيد أحمد

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث تعادل الداخلية مع إنبى سلبيا فى الجولة الماضية، فيما سقط المصرى أمام أسوان بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

وطالب رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الداخلية، من اللاعبين ضرورة مواصلة الأداء الجيد الذى يقدمونه الفترة الأخيرة بعد الفوز على بيراميدز والتعادل مع إنبى، وشدد على بذل الجهد والتركيز على استغلال الهجمات التى تتيح لهم أمام مرمى المصرى، الذى سيبحث عن تعويض الخسارة الماضية أمام أسوان.

ويحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

وفى المقابل، يأمل حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، فى العودة لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد السقوط المفاجئ أمام أسوان، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص والتأمين الدفاعى لاقتناص الفوز، وحذر من خطورة هجمات الداخلية المرتدة.

ويحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.