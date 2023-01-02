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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم رمضان صبحى بقميص بيراميدز أمام الأهلى؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يظهر فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر في تحد جديد ببطولة الدوري المصرى، حينما يستضيف نظيره بيراميدز على استاد القاهرة الدولي.
ويعد رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، أحد أهم العناصر الهجومية البارزة لدى الفريق السماوي، والذي يعول عليه زملاؤه ليكون عنصراً حاسماً فى نتيجة اللقاء.
وشارك رمضان صبحي مع بيراميدز فى 82 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 12 هدف أخر، وتبلغ القيمة التسويقية لرمضان حوالي 2.80 ملايين يورو.
وأمام النادي الأهلي حقق رمضان صبحي انتصار وحيد واكتفى بتسجيل هدف واحد من ركلة جزاء، حيث واجه العفيجي فريقه السابق خلال لعبه بين صفوف بيراميدز في 5 مباريات، حقق فوز وحيد وتعادل في مباراتين وخسر مرتين وجاءت مواجهاته مع الأهلي كالتالي:
ـ الدور الأول بالموسم الجاري: الهزيمة من الأهلي بنتيجة 3/0
ـ الدور الثاني بالموسم الماضي: التعادل 2/2
ـ الدور الأول بالموسم الماضي: التعادل سلبياً 0/0
-مباراة دور الثمانية بكأس مصر: خسر 2/1
- الدور الثانى الموسم الماضى : الفوز 2-0
رمضان صبحى