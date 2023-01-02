شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم رمضان صبحى بقميص بيراميدز أمام الأهلى؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر في تحد جديد ببطولة الدوري المصرى، حينما يستضيف نظيره بيراميدز على استاد القاهرة الدولي.

ويعد رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، أحد أهم العناصر الهجومية البارزة لدى الفريق السماوي، والذي يعول عليه زملاؤه ليكون عنصراً حاسماً فى نتيجة اللقاء.

وشارك رمضان صبحي مع بيراميدز فى 82 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 12 هدف أخر، وتبلغ القيمة التسويقية لرمضان حوالي 2.80 ملايين يورو.

بينما شارك رمضان مع الأهلي في 110 مباراة سابقة، وذلك قبل انضمامه إلى بيراميدز في صيف 2020، سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً آخر.