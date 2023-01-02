شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب فرق سوبر السلة من التاسع إلى السادس عشر بعد جولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة جدول ترتيب الفرق فى دوري السوبر "رجال" بعد خوض جولتين من المنافسات، حيث انتهت مباريات الجولة الثانية من مباريات دورى سوبر السلة، مساء أمس لتحديد أصحاب المراكز من التاسع إلى السادس عشر.

وجاء ترتيب الفرق كالتالى ..

سلة الطيران فى المركز التاسع برصيد 4 نقاط ، يليه سبورتنج وهليوبوليس على الترتيب ، بنفس رصيد النقاط ثم الزهور 3 نقاط في المركز الثانى عشر ، ومعه أصحاب الجياد بنفس الرصيد في المركز الثالث عشر .

ويحل القناة في المركز الرابع عشر برصيد نقطتان فقط بعد الخسارة في المواجهتين التي خاضهما ، ثم الاولمبى نقطتان أيضا في الخامس عشر ، و أخيرا دسوق في المركز السادس عشر.

وتنطلق اليوم، الاثنين، مباريات الجولة الثانية من الدور الأول من بطولة دورى السوبر لكرة السلة للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن، والمقرر إقامتها فى الفترة من 30 ديسمبر حتى 13 مارس.

ويلتقى اليوم سلة الأهلى مع المصرية للاتصالات، وطلائع الجيش مع مصر للتأمين، والاتحاد السكندرى مع سموحة، والجزيرة مع الزمالك.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث أٌقيمت مباريات الذهاب يوم 30 ديسمبر والعودة تقام 23 يناير على مستوى الجولة الأولى.