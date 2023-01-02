شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: نركز على الجانب المعنوى مع اللاعبين أكثر من الخططى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف خضر، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، جاهزية اللاعبين لتحقيق أول انتصارات الفريق هذا الموسم على ملعبه بالإسماعيلية. ويستضيف الدراويش منافسه البنك الأهلي غدً،ا الثلاثاء، فى السابعة مساءً بالجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف خضر، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، ”نركز مع اللاعبين على الجانب النفسي والمعنوي من أجل إعادة الثقة من جديد والتي ستسهم بشكل كبير في استعادة شخصية الفريق المعروفة “.

وتابع، ”الفريق يضم عناصر مميزة قادرة على صنع الفارق لكنها تحتاج لمزيد من الدعم الجماهيري بغية وضع الفريق على مساره الصحيح “.

واختتم تصريحاته قائلا، ”فريق البنك الأهلي قوي للغاية وقام بتغيير جهازه الفني لذلك المعنويات ستكون عالية من جانبين وهذا ما يزيد من صعوبة اللقاء لكننا عازمون على إسعاد جماهيرنا العظيمة“.