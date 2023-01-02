شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى جدو وديلسون كاموني فى هجوم أسوان أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمعهما فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل أسوان كلاً من..

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - إسلام صلاح - أحمد كاستيلو - علي فتحي.

خط الوسط: رافائيل إياجو - أحمد خالد - عماد فتحي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: محمد ناجي جدو - ديلسون كاموني.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، خالد وليد وأحمد بليه و أحمد سيد دحروج وماليك ايفونا وعبد العزيز موسى وإسلام جمال ومحمود صلاح ومحمد عطوة وباي كامارا.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة ترتيب الدورى المصرى، برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 4، فيما يحتل أسوان المركز الـ 8 برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر 6، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وسكنت شباكه 12.