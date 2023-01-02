شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبى الزمالك إلى ملعب مباراة أسوان فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك، عبر إنستجرام، مجموعة من الصور لوصول حافلة الفريق إلى ملعب مباراة أسوان، والتى ستقام بعد حوالى ساعة من الآن، وعلق الحساب على الصور، "وصلنا إلى استاد أسوان".



زيزو



شيكابالا

الزمالك حامل اللقب

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

دورى الأبطال والكونفدرالية

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.



لاعبو الزمالك أثناء دخول الملعب



دونجا

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.