شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ 23 مباراة جمعت الزمالك وأسوان قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع أسوان باستاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

التقى الزمالك وأسوان في 23 مباراة ( 22 مباراة بالدوري + مباراة بالكأس) حقق الفارس الأبيض الفوز في 15 مباراة بينما فاز تماسيح النيل في لقاء وحيد وانتهت سبعة مباريات بالتعادل ، سجل الزمالك 47 هدف في شباك أسوان بينما سجل زهرة الجنوب 11 هدفاً.

اللقاء الأول بين الفريقين كان يوم 8 سبتمبر 1990 وانتهى بفوز الزمالك 4-1 بينما اللقاء الأخير كان يوم 23 مايو 2022 وانتهى بفوز الزمالك 2-1 بكأس مصر

النتيجة الأكبر كانت فوز الزمالك 5-0 في موسم 2002/2003 بينما هداف مواجهات الفريقين هو عبد الحليم على برصيد 5 أهداف، ويعد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الزمالك وأسوان هو طارق السيد برصيد 8 مباريات

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد القاهرة، فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.