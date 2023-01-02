شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على 11 مركزا فى أول تصنيف عالمى للاسكواش بـ2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن أول تصنيف عالمى للرجال والسيدات فى عام 2023، حيث واصل الثنائي المصري على فرج ونوران جوهر لاعبا وادى دجلة تربعهما على صدارة التصنيف.

وضمنت مصر 11 مركزا فى التصنيف العالمي الجديد لرجال وسيدات الاسكواش، بواقع 6 مراكز فى تصنيف الرجال، و5 مراكز بتصنيف السيدات بأول تصنيف عالمي فى يناير الجاري.

وتربع ثنائي وادي دجلة على فرج ونوران جوهر على صدارة التصنيف العالمي للرجال والسيدات، فيما جاء باقي تصنيف المصريين في قائمة التوب 10 كالتالي:

مصطفى عسل في المركز الثاني، مروان الشوربجي في المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، وفارس الدسوقي في المركز التاسع.

وفي تصنيف السيدات: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، نور الطيب في المركز السادس، وروان العربي فى المركز السابع.