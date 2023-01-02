شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير

الإثنين 2 يناير – الأهلي ضد بيراميدز – الدوري (الجولة 11) – ملعب السلام

الخميس 5 يناير – إنبي ضد الأهلي – الدوري (الجولة 12) – ملعب المقاولون

الخميس 12 يناير – الأهلي ضد المصري – الدوري (الجولة 13) – ملعب برج العرب

الإثنين 16 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس