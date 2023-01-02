شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على أسوان فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الزمالك امام أسوان في تمام الساعه الثالثة الا ربع عصر اليوم الاثنين على استاد اسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو بينما القيمة التسويقية لأسوان تساوى 2.75 مليون يورو.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة ترتيب الدورى المصرى، برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 4، فيما يحتل أسوان المركز الـ 8 برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر 6، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وسكنت شباكه 12.

مباريات الزمالك في شهر يناير

1- الزمالك ضد أسوان يوم الاثنين 2 يناير فى الساعة الثالثة إلا الربع عصراً.

2- الزمالك ضد الداخلية يوم الخميس 5 يناير فى الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد الاتحاد السكندري 11 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

4- «كأس مصر» الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

5- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

6- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

7- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.